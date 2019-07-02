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تجديد حبس متهم بحيازة مخدر الاستروكس بالسلام 15 يوماً

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:25 م
تجديد حبس متهم بحيازة مخدر الاستروكس بالسلام 15 يوماً حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل، 15 يوماً، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وترويجها بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المتهم هو "عثمان .م"، مسجل، فى قضايا سرقة، عثر بحوزتهم على "25 كيس استروكس 13 قرص ترمادول المخدر،واعترف بحيازته للمواد المخدرة، وترويجها بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام عاطل، بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهم "عثمان. م"، وبسؤاله اعترف بترويجه للمواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


تجديد حبس

تجارة المخدرات

محكمة الجنح

قسم السلام

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