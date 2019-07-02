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تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:44 م
تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة الجنايات، حبس محمد موسى، وعماد السيد، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما فى الانضمام وآخرين لجماعة الإخوان الإرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية. 
 
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين على خلفية استكمال التحقيقات فى القضية 192 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأسندت النيابة لهما تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

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اخبار الحوادث

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امن الدولة

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