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تجديد حبس متهمتين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:53 م
تجديد حبس متهمتين 15 يوما احتياطيا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمتين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
 
وأسندت النيابة للمتهمتين "إيمان. أ"، و"الشيماء. ع"،   بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 
 
 كما أسندت النيابة إليهما عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

انضمام لجماعة إرهابية

حبس متهم جديد

نشر أخبار كاذبة

امن الدولة

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