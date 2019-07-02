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تجديد حبس عاطل طعن تباع بمدينة بدر بسبب الأجرة 15 يوماً

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:19 م
تجديد حبس عاطل طعن تباع بمدينة بدر بسبب الأجرة 15 يوماً حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس "عادل. و"، فى اتهامه بالتعدى على تباع، بسلاح أبيض، بعد مشاجرة على الأجرة بمدينة بدر، 15 يوماً على ذمة التحقيق.

 

كانت بداية الواقعة بورود إخطار  لقسم شرطة بدر، من مستشفي بدر ك، يفيد بوصول "مصطفي .ح"، تباع، مصاب بطعن، بإجراء التحريات اللازمة تبين بنشوب مشاجرة بين المجنى عليه، وعاطل.

 

من خلال إعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.


تجديد حبس

سرقة

محكمة الجنح

نيابة الشروق

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