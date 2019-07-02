تجديد حبس المتهمين بقتل ربة منزل بالشرقية لخلافات على حد أرض زراعية

تبين من التحريات الأولية، مصرع " صباح م م" 50 سنة ربة منزل، إثر إصابتها بطعنة نافذة بالصدر، بسبب مشاجرة مع عائلة ثانية بالعزبة لخلافات على حد أرض زراعى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار العام تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتمكن ضباط مباحث الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، بإشراف العقيد محمد شعراوى، وكيل مباحث المديرية، من ضبط المتهمين، وهما شقيقين من جيران المجنى عليها، لخلافات على حد زراعى بينهم.