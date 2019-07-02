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تجديد حبس المتهمين بقتل ربة منزل بالشرقية لخلافات على حد أرض زراعية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:58 ص
تجديد حبس المتهمين بقتل ربة منزل بالشرقية لخلافات على حد أرض زراعية محكمة جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات الزقازيق، تجديد حبس شقيقين قاما بقتل ربة منزل لخلافات بينهم حد زراعى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة  الزقازيق، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بناحية عزبة البيرلى التابعة لكفر الدنوهيا دائرة مركز الزقازيق.

تبين من التحريات الأولية، مصرع " صباح م م" 50 سنة ربة منزل، إثر إصابتها بطعنة نافذة بالصدر، بسبب مشاجرة مع عائلة ثانية بالعزبة لخلافات على حد أرض زراعى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار العام تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتمكن ضباط مباحث الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، بإشراف العقيد محمد شعراوى، وكيل مباحث المديرية، من ضبط المتهمين، وهما شقيقين من جيران المجنى عليها، لخلافات على حد زراعى بينهم.

 

 

 


الشرقية

مركز شرطة الزقازيق

مباحث الزقازيق

كفر الدنوهيا

محكمه جنايات الزقازيق

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