تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاعى الاتصالات والبنوك

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% رابحاً عدد 40.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5883.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 61.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6453.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.07 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 159.5 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون دينار كويتى عبر 7130 صفقة.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.57%، تلاه شركة العيد للأغذية بنسبة 14.29%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.49%، فيما تصدر سهم "التمدين العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 8.29%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8.24%.