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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاعى الاتصالات والبنوك

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:19 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاعى الاتصالات والبنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% رابحاً عدد 40.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5883.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 61.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6453.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.07 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 159.5 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون دينار كويتى عبر 7130 صفقة.
 
وقفزت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.
 
وجاء سهم "أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.57%، تلاه شركة العيد للأغذية بنسبة 14.29%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.49%، فيما تصدر سهم "التمدين العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 8.29%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8.24%.
 

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