سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين بورصات الخليج بختام التعاملات.. وارتفاع دبى للجلسة الرابعة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:00 م
تباين بورصات الخليج بختام التعاملات.. وارتفاع دبى للجلسة الرابعة بورصات الخليج أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بعد ارتفاعات استمرت 5 جلسات على التوالى، فيما ارتفعت بورصة البحرين مدفوعة بسهم البنك الأهلى المتحد، وصعد سوق دبى المالى للجلسة الرابعة على التوالى، وتباينت بورصة الكويت

 

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% رابحاً 5.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2678.92 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 177.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2396 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.47%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.98%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 0.90%.

 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1% رابحاً 14.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.42 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة.
 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 2 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 46.48% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.09%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.60%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 18.34% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.72%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.13%، عقارات السيف بنسبة 0.98%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.70%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.

 

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% رابحاً عدد 40.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5883.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 61.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6453.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.07 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 159.5 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون دينار كويتى عبر 7130 صفقة.
 
وقفزت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.
 
وجاء سهم "أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.57%، تلاه شركة العيد للأغذية بنسبة 14.29%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.49%، فيما تصدر سهم "التمدين العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 8.29%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8.24%.

 

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً عدد 18.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8834.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.28% رابحاً 10.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3813.52 نقطة.
 
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 96 شركة. 
 
وتراجعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.24%.
 
وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.32%، ثم إليانز إس إف بنسبة 5.31%، ثم التأمين العربية بنسبة 4.73%، فيما تصدر سهم "الحكير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.71% ثم رعاية بنسبة 2.56%، ثم كيان السعودية بنسبة 1.97%. 
 

اخبار الاقتصاد

بورصات الخليج

بورصة

بورصه

البورصة

بورصة دبى

بورصة الكويت

سوق دبى المالى

سوق الاسهم السعودية

بورصة السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع بورصات الخليج وسط موجة صعود للأسهم العالمية

الخميس، 27 يونيو 2019 08:00 م

بورصات الخليج خضراء بختام الأسبوع..والمؤشر السعودى يواصل ارتفاعه لليوم الثالث

الخميس، 27 يونيو 2019 04:49 م

بورصات الخليج حمراء بجلسة الاثنين ..وقطر تواصل الهبوط لليوم الثانى

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:00 م

تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..وسوق دبى يربح 3 مليارات درهم

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:00 م

تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع..والسعودية تتراجع للجلسة الثانية

الخميس، 20 يونيو 2019 08:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة