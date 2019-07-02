تباين بورصات الخليج بختام التعاملات.. وارتفاع دبى للجلسة الرابعة

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بعد ارتفاعات استمرت 5 جلسات على التوالى، فيما ارتفعت بورصة البحرين مدفوعة بسهم البنك الأهلى المتحد، وصعد سوق دبى المالى للجلسة الرابعة على التوالى، وتباينت بورصة الكويت

بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% رابحاً 5.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2678.92 نقطة. ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.20% رابحاً 5.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2678.92 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 147.5 مليون سهم محققة ما قيمته 177.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2396 صفقة لـ29 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.47%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 2.98%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 0.90%.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1% رابحاً 14.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.42 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة. ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1% رابحاً 14.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.42 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 2 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 46.48% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.09%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.60%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 18.34% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.72%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.13%، عقارات السيف بنسبة 0.98%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.70%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.

بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى. تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% رابحاً عدد 40.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5883.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 61.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6453.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4767.07 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 159.5 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون دينار كويتى عبر 7130 صفقة.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.57%، تلاه شركة العيد للأغذية بنسبة 14.29%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 9.49%، فيما تصدر سهم "التمدين العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 8.29%، ثم شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 8.24%.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً عدد 18.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8834.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.28% رابحاً 10.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3813.52 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً عدد 18.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8834.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.28% رابحاً 10.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3813.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 96 شركة.

وتراجعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.24%.

وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.32%، ثم إليانز إس إف بنسبة 5.31%، ثم التأمين العربية بنسبة 4.73%، فيما تصدر سهم "الحكير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.71% ثم رعاية بنسبة 2.56%، ثم كيان السعودية بنسبة 1.97%.