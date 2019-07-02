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تأجيل اختتام دورة البرلمان الجزائرى لانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبى الوطنى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:46 م
تأجيل اختتام دورة البرلمان الجزائرى لانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبى الوطنى البرلمان الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر(أ ش أ)

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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة الأولى فى البرلمان) عبد الحميد سى عفيف اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تأجيل اختتام دورة المجلس حتى انتخاب رئيس جديد للمجلس، خلفا لمعاذ بوشارب الذى استقال من منصبه اليوم .

وأضاف سى عفيف - وهو أيضا عضو فى اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى الذى ينتمى له بوشارب - أن "رئيس المجلس الشعبى الوطنى معاذ بوشارب قدم استقالته صبيحة اليوم الى مكتب المجلس وبالتالى تقرر تأجيل جلسة اختتام الدورة، التى كانت مقررة اليوم الثلاثاء، لحين انتخاب رئيس جديد للمجلس".

وأشار إلى أنه سيتم تحديد موعد لاحق لعقد جلسة علنية تخصص لاثبات شغور منصب رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان ثم انتخاب رئيس جديد فى وقت لا يتعدى 15 يوما.

وكان مكتب المجلس الشعبى الوطنى قد عقد اليوم اجتماعا برئاسة نائب رئيس المجلس، محمد موساوجة، الذى كلفه بوشارب بتبليغ استقالته لمكتب المجلس.

وقرر مكتب المجلس بالإجماع تكليف نائب الرئيس تربش عبد الرزاق بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد.

يذكر أن معاذ بوشارب (48 سنة) كان قد انتخب رئيسا للمجلس الشعبى الوطنى فى 24 أكتوبر 2018 خلفا للسعيد بوحجة، الذى تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية النواب.

 


البرلمان الجزائرى

المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى

استقاله رئيس البرلمان الجزائرى

الجزائر

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