"بعد حادثة الشروق".. 3 عقوبات تواجه المتهمون بإتلاف مال الغير أو فرض السيطرة

كتب أحمد الجعفرى

بعد اعتراضه على ركن السيارة أمام العقار الخاص به قرر عاطل تهشيم سيارة مهندس بمدينة الشروق، واستعراض القوة وفرض السيطرة، وهو ما دفع المهندس المجنى عليه لتحرير محضر ضده، وألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

"إتلاف مال الغير جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وفقًا للمادة 361"، وقال ممدوح عبد الجواد المحامى، إن إتلاف مال الغير عمديًا جنحة، عقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية.

وأوضح "عبد الجواد" الخبير القانونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العقوبة ترتفع إلى الحبس مدة لا تجاوز العامين وغرامة مالية فى حالة إذا كانت قيمة الاتلاف تجاوزت الـ50 ألف جنيه.

وأوضح المحامى، أن عقوبة البلطجة واستعراض القوة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر بقانون العقوبات، قضت بمعاقبة المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة مدة لا تقل عن سنة.

وأضاف "عبد الجواد"، أنه يتم تغليظ عقوبة البلطجة واستعراض القوة، لتتراوح ما بين 2 : 5 سنوات إذا ما اصطحب المتهم فيها حيوان مفترس أو وقعت من شخصين أو أكثر، أو اصطحب خلالها المتهمين عصى أو مواد حارقة.