بعد تطبيق الزيادة.. 15 طريقة لتقليل استهلاك الكهرباء وعدم ارتفاع قيمة الفاتورة

بدأت أمس الإثنين أول أيام شهر يوليو 2019، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، التى أعلنت عنها فى مؤتمر صحفى مايو الماضى، حيث تبلغ أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه، حسب كل شريحة.
"اليوم السابع" يقدم فى النقاط التالية أبرز النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على عدم ارتفاع قيمة الفاتورة كما يلى:
- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا وعدم إنارة المصابيح
- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية
- فتح النوافذ للسماح للهواء بالدخول بدلًا من المكيف
- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد
- استبدال الترانس المغناطيسى للمبات الفلـورسنت بآخر إلكترونى لتوفـير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالمغناطيسى.
- استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الموفرة للطاقة واستخدام الإضاءة الموجهة بدلًا من الإضاءة العامة.
- الحرص عند شراء التكييف أن يتم شراء النوع المناسب للمساحة المراد استخدامه فيها للحصول على أعلى درجة تبريد
- ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة وغلق منافذ التهوية أثناء تشغيل التكييف لضمان الحفاظ على درجة الحرارة.
- توصيل السخان بالكهرباء فى حالة استخدامه وفصله بعد الانتهاء على ألا تتجاوز درجة الحرارة به 45 درجة مئوية.
- ملء الغسالة بالثياب جيدا لتقليل عدد مرات التشغيل.
- التأكد من عدم ترك السخان الكهربائى متصلا بالطاقة الكهربائية حتى لو لم يتم استخدامه.
- ضبط درجة حرارة السخان الكهربائى بحيث لا تتجاوز 45 درجة مئوية.
- إغلاق شاشة جهاز الكمبيوتر عند تنزيل أو تحميل ملفات كبيرة تحتاج لوقت طويل.
- الحرص على عدم تكرار فتح الثلاجة والديب فريزر على مدار اليوم ووضعهما بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل البوتجاز.
- فصل التيار الكهربائى عن المنزل فى حال السفر الطويل
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