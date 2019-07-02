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بعد أزمة الاعتراف بـ"زعيم المعارضة"..فنزويلا تعلن عودة سفير ألمانيا لكاراكاس

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:50 ص
بعد أزمة الاعتراف بـ"زعيم المعارضة"..فنزويلا تعلن عودة سفير ألمانيا لكاراكاس خوان جوايدو زعيم المعارضة فى فنزويلا
كتبت ــ فاطمة شوقى

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أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها اتفقت مع السلطات الألمانية على عودة سفيرها ، دانييل كرينر، الذى طُرد فى مارس الماضى بعد إعلانه دعمه زعيم المعارضة خوان جوايدو.

 

ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" الأرجنتينية، إن الرئيس نيكولاس مادورو قرر"إلغاء" بيان مارس الذى أعلن فيه السفير الألمانى دانييل مارتن كرينر شخصًا غير مرغوب فيه، وقالت الخارجية الفنزويلية، إن  "الحكومة الألمانية قررت العودة إلى البلاد لوضع أجندة ذات اهتمام مشترك".

 

ووفقا لبيان الخارجية الفنزويلية "فقد تم اتخاذ هذا القرار بعد عدة اتصالات مع حكومة ألمانيا" وبعدها بدأت "عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين".

 

وأكد البيان "بهذه الطريقة، يتم إحراز تقدم فى استعادة قنوات الحوار الدبلوماسى فى إطار الاحترام المتبادل".

 

وكان كرينر أحد الدبلوماسيين الذين استقبلوا جوايدو فى مطار Maiquetía الدولى، والذى تم الاعتراف به كرئيس مسئول عن فنزويلا من قبل أكثر من 50 دولة، عندما عاد من جولة فى أمريكا الجنوبية بعد عصيانه الحظر المفروض على مغادرة البلاد الذى أعلنته المحكمة العليا.

 

وكانت الخارجية الألمانية اعتبرت طرد سفيرها "غير مفهوم" وطلب الاتحاد الأوروبى من كاراكاس إعادة النظر فى الإجراء ، معربا عن "تضامنه الكامل" مع ألمانيا.

 


فنزويلا

ازمة فنزويلا

المانيا

الاتحاد الاوروبى

سفير المانيا بفنزويلا

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