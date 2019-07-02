بسبب إيفانكا.. انتقادات لـ"محسوبية" ترامب وقلق على المصداقية الأمريكية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب اُتهم بأخذ المحسوبية إلى أعماق جديدة تنذر بالخطر بعد إعطاء ابنته ، إيفانكا ، دورًا بارزًا في الاجتماعات خلال قمة مجموعة العشرين وخلال لقائه بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وأصدرت الحكومة الفرنسية شريط فيديو السبت من قمة مجموعة العشرين في أوساكا وظهرت فيها إيفانكا وهى تتدخل بفظاعة مع الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، ورئيسة الوزراء البريطانية ، تيريزا ماي ، ورئيس الوزراء الكندي ، جاستين ترودو ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ، التى لم تستطع إخفاء شعورها بالامتعاض والذى ظهر جليا على وجهها. كما شاركت إيفانكا أيضا في صور لمجموعة من القادة.

بعد ذلك بيوم ، أصبحت ابنة ترامب البالغة من العمر 37 عامًا واحدة من الأمريكيين القلائل الذين تطأ أقدامهم داخل كوريا الشمالية حيث أجرى والدها محادثات نووية مع كيم في المنطقة المنزوعة السلاح. وصفت الابنة الأولى الحدث بأنه "سريالي".

بعد ذلك ، في خطابه للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ، دعا دونالد ترامب إيفانكا على المسرح ووعد: "إنها ستسرق العرض".

وأوضحت "الجارديان" أن ظهور إيفانكا المتكرر على المشهد السياسى أثار قلق خبراء السياسة الخارجية الذين حذروا من ضرر دائم لمصداقية أمريكا ، مشيرين إلى افتقار إيفانكا الكامل للخبرة أو التدريب الدبلوماسى.

وقال نيد برايس ، المساعد الخاص السابق لباراك أوباما لشئون الأمن القومى: "أن يكون أقارب ترامب حوله فى البيت الأبيض كمستشارين أمر..لكن أن تمثل ابنته الولايات المتحدة بحضور قادة العالم، أمر مختلف تمامًا."