برلمان النمسا يوافق على حظر التدخين فى المطاعم والحانات

رويترز

حظر برلمان النمسا اليوم الثلاثاء التدخين فى الحانات والمطاعم منهيا سياسة رئيسية للحكومة اليمينية التى انهارت فى الآونة الأخيرة والتى ألغت منع التدخين الذى كان معمولا به.

وكان قرار الحكومة السابقة قد أثار غضب دعاة الحفاظ على الصحة كما أثار ذهول كثير من السائحين الذين يريدون قضاء أمسيات خالية غالبا من التدخين فى النمسا.

وقالت باميلا رندى-فاجنر زعيمة الحزب الاشتراكى الديمقراطى إنه أمكن أخيرا تمرير قانون سيحسن حياة النمساويين.

وأشاد أيضا نشطاء في مجال الصحة بإجازة البرلمان لحظر التدخين الذي من المقرر أن يبدأ سريانه فى نوفمبر.

ويتولى الأمور في النمسا حاليا حكومة تسيير أعمال من الموظفين المدنيين لحين إجراء انتخابات برلمانية يتوقع على نطاق واسع أن تكون في سبتمبر