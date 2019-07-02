برلمانى ليبى: وفود ليبية ستزور دولا كبرى لإطلاعها على تدخلات تركيا

بنغازى(أ ش أ)

استنكر المتحدث باسم البرلمان الليبى عبدالله بليحق، ما وصفه بـ "صمت الأمم المتحدة المريب" الذى انتهجته بعثتها تجاه التدخل التركى والمجزرة التى حدثت فى مدينة غريان، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من منتسبى القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مشددا على أن ما قامت به تركيا يعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن تجاه ليبيا.

وقال المتحدث، فى اتصال هاتفى مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن عددا من الوفود سوف تزور خلال الأيام القادمة عدة دول كبرى فى العالم من أجل إيصال الصورة للعالم وتقديم الملفات، الخاصة بالتدخلات التركية فى ليبيا ودعمها للميليشيات الارهابية والانتهاك الصارخ سواء من تركيا أو قطر فى البلاد، فضلا عما حدث فى غريان.

وأضاف أنه ستتم محاسبة كل من شارك أو دعم هذه الجرائم، موضحا أن الحرب تطورت إلى مواجهة مع الدول الراعية للإرهاب والمتمثلة فى تركيا وقطر.

ونفى وجود أى حل من قبل المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، بسبب "دعمه للميليشيات والانحياز إليها"، وتأييده للميليشيات المسلحة فى "غريان" وانحيازه لهم بشكل واضح فى هذه الفترة، على حد قوله.

ونوه إلى أن مجلس النواب الليبى دعم بكل قوة الجيش الوطنى ردا على تدخلات تركيا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن المؤسسة العسكرية هى الضامن الأكبر لوحدة ليبيا وهى الحامية للدستور ولمؤسسات الدولة وهى الوحيدة القادرة على صون الحريات وسيادة الدولة الليبية.