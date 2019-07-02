برلمانى أوغندى: السيسي قدم موعد مبادرة 100 مليون صحة لعلاج مرضانا

كتبت : هناء أبو العز ـ تصوير: سعودى محمد

قال آنربول أوتل، عضو بالبرلمان الأوغندى، وأحد أعضاء الوفد المرافق لمنتخب بلاده، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام، شىء مبشر، ويدعو للتفاؤل على كافة المستويات.

وأشار أوتل، فى تصريحات صحفية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أعلن إطلاق مبادرة لفيروس سى، المنتشر بكثرة لدينا، فى سبتمبر المقبل، إلا أنه لم ينتظر، وأطلق الحملة يونيو الماضى.

وأكد أوتل خلال حفل نظمته إحدى شركات السياحة بالقاهرة، وجود تعاون فى مجالات الصحة، وقيام شركة فاركو المسئولة عن علاج فيروس سى، بفتح 5 عيادات هناك لعلاج المرضى بالمجان.

ولفت أوتل إلى وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين ينقصها التعاون بين الشعوب، داعيا المصريين لزيارة أوغندا ومشاهدة الحياة البرية فيها.

حضر الاحتفالية عدد من رجال الأعمال والإعلامى وائل الإبراشى، والمذيع تامر شلتوت، ورئيس مؤسسة بنحب مصر أحمد فتحى، ومستشارة العلاقات الدولية سارة كيرا.