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بدء البرنامج التدريبى الثانى لسحب عينات الفاكهة لكشف متبقيات المبيدات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:03 م
بدء البرنامج التدريبى الثانى لسحب عينات الفاكهة لكشف متبقيات المبيدات الفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ البرنامج التدريبى الثانى لكيفية سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات فى الجوافة والفراولة بعدة محافظات، بمشاركة العديد من متدربى المهندسين الزراعيين فى الإدارة المركزية للبساتين ومكافحة الآفات الزراعية، ويعمل البرنامج على  زيارات ميدانية لمحطات  تعبئة موالح للتعرف على كيفية سحب العينات وطرق السحب وكيفية التحليل.
 
 وقال تقرير لجنة مبيدات الآفات  الزراعية، الذى  حصل "اليوم السابع "عليه، إن الدورة التدريبية تستهدف الوقوف على تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة المختلفة حتى مرحلة الإنتاج لمحصولى الجوافة والفراولة ، لتحديد حالة متبقيات المبيدات فى المحصولين لضمان الجودة للمنتج النهائى  والكشف عن وجود أية مبيدات غير معتمدة فى متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية.
 
وأضاف  التقرير، أن البرنامج التدريبى يعتمد على مشاركة مهندسى البساتين ومكافحة الآفات باعتبارهما من المحافظات المستهدفة وفقا للبرنامج التدريبى، والذى يتضمن تدريب المهندسين على طرق سحب العينات من الجوافة والفراولة وتكوديها وإرسالها إلى المعامل المختصة، موضحا أن ذلك يستهدف معرفة نوع المبيدات المستخدمة وتأثيرها على المحصولين.
 
وأوضح التقرير، أن البرنامج التدريبى يستهدف  تقديم حزمة إرشادية من التوصيات الفنية للمزارعين باستخدام مبيدات ذات فعالية فى القضاء على الآفة أو المرض أو الحشرة وتكون مدة متبقيات المبيد بها لمدة أقل من مدة الحصاد، وسيتم التدريب فى المعمل المركزى للمبيدات بإشراف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، ويتم التدريب بإشراف أساتذة المعمل ورؤساء الإدارات المركزية للآفات والبساتين ، كما يستهدف  البرنامج أيضا التعرف على عمليات غش وتهريب المبيدات أو إستخدام مبيدات محظورة أو مبيدات غير موصي باستخدامها على المحاصيل البستانية.

وزارة الزراعة

متبقيات المبيدات

المبيدات المحظورة

محاصيل الفاكهة

المحاصيل البستانية

لجنة المبيدات

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