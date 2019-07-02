بايونيرز: آراب ديرى تتلقى ثانى عرض شراء من شركة GCEP

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، فى بيان للبورصة المصرية، عن تلقى الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى- المملوكة لها بنسبة 70%، مخاطبة من شركة GCEP لطلب تمكينها من إجراء الفحص النافى للجهالة على آراب ديرى، فى إطار رغبتها للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، كما أعلنت عن موافقة المجلس على تمكين GCEP بإجراء الفحص النافى للجهالة.

ويعد هذا هو العرض الثانى الذى أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عنه بعدما أعلنت فى السابق عن تلقى شركتها التابعة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى، والمملوكة لها بنسبة 70%، مخاطبة من شركة friesland campina international holding، لإجراء الفحص النافى للجهالة، للاستحواذ على كامل أسهم اراب ديرى.

شركة friesland campina international holding، هى جزء من شركة Royal friesland campina group، وهى شركة ألبان متعددة الجنسيات مقرها هولندا، وجميع أسهمها مملوكة لجمعية من أكثر من 12 ألف عضو من المزارعين بهولندا.