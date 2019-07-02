بالأرقام.. أعلى 10 محافظات فى مشروع صكوك الأضاحى بوزارة الأوقاف

أكشفت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن حجم ما تم جمعه من صكوك الأضاحى، وبما حققته أعلى 10 مديريات أوقاف فى مشروع صكوك الأضاحى حتى تاريخه.
- الغربية 700 صك بمبلغ 1260000 جنيه
- البحيرة 556 صك بمبلغ 1000800 جنيه
- القاهرة 537 صك بمبلغ 966600 جنيه
- الإسكندرية 325 صك بمبلغ 585000 جنيه
- الجيزة 275 صك بمبلغ 495000 جنيه
- بني سويف 150 صك بمبلغ 270000 جنيه
- الإسماعيلية 150 صك بمبلغ 270000 جنيه
- الدقهلية 143 صك بمبلغ 257400 جنيه
- الفيوم 134 صك بمبلغ 241200 جنيه
- القليوبية 125 صك بمبلغ 225000 جنيه
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