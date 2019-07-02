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بالأرقام.. أعلى 10 محافظات فى مشروع صكوك الأضاحى بوزارة الأوقاف

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:44 م
بالأرقام.. أعلى 10 محافظات فى مشروع صكوك الأضاحى بوزارة الأوقاف صك أضحية
كتب إسماعيل رفعت

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أكشفت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن حجم ما تم جمعه من صكوك الأضاحى، وبما حققته أعلى 10 مديريات أوقاف فى مشروع صكوك الأضاحى حتى تاريخه.
 
- الغربية 700 صك بمبلغ   1260000 جنيه
- البحيرة 556 صك بمبلغ 1000800 جنيه
- القاهرة 537 صك بمبلغ 966600 جنيه
- الإسكندرية 325 صك بمبلغ 585000 جنيه
- الجيزة 275 صك بمبلغ 495000 جنيه
- بني سويف 150 صك بمبلغ 270000 جنيه
- الإسماعيلية 150 صك بمبلغ 270000 جنيه
- الدقهلية 143 صك بمبلغ 257400 جنيه
- الفيوم 134 صك بمبلغ 241200 جنيه
- القليوبية 125 صك بمبلغ 225000 جنيه
 
 
 

وزارة الاوقاف

صكوك الاضاحى

مديريات الاوقاف

صك اضحية

شراء الصكوك

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