انفجار فى شاحنة وقود بنيجيريا يودى بحياة 50 شخصا و70 جريحا

انفجار في شاحنة وقود بنيجيريا يودي بحياة 50 شخصا و70 جريحا، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .
انفجار فى شاحنة وقود بنيجيريا يودى بحياة 50 شخصا و70 جريحاالثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:37 م
انفجار شاحنة ارشيفية
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