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تحت رعاية رئيس الوزراء..

انطلاق الدورة الثانية لأكبر معرض توكيلات تجارية «بيزنكس 2019» فى 7 نوفمبر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:31 م
انطلاق الدورة الثانية لأكبر معرض توكيلات تجارية «بيزنكس 2019» فى 7 نوفمبر بيزنكس

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تنطلق فى السابع من نوفمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعربية في القطاعات المختلفة

 

قال المهندس مروان عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة «فرنشايز جيت»، المنظمة للمعرض، إن «بيزنكس 2019»، ينطلق في مصر للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للمعرض والتي شرفت برعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الصناعة والتجارة والاسكان والمجتمعات العمرانية .

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن «بيزنكس» يستضيف جميع الكيانات التجارية والحكومية والمالية والإدارية والعقارية للعمل كمحور جاذب للفرص الإستثمارية في مصر، وينفرد المعرض الأول من نوعه في مصر من حيث توفير فرص الإستثمار والإمتياز التجاري فهو بمثابة نقطة إلتقاء وإنتقال الأعمال من مصر وإفريقيا إلي الأسواق العالمية والدولية .

 

وأوضح «عبد الرازق» أن «بيزنكس 2019» يعد الوجهة المثالية والطريق الأمثل لإستكشاف الإستثمارات التجارية في مصر وتحقيقها والبدء في تنفيذها وذلك بمختلف القطاعات، كما يعد حدثا متميزا للشركات لتنمية أعمالها، وتلبية طلبات السوق والمستثمرين والشركاء المحتملين والموزعين والوكلاء إلى جانب مشاركة أكثر من 300 عارض ومؤسسة محلية ودولية.

 

وأشار إلى أن «بيزنكس 2019»، ينقسم إلى عدة قطاعات، أولها المنطقة التجارية بمختلف مجالاتها وتشمل قطاعات  الأغذية والمشروبات، الملابس، الإلكترونيات ، التصنيع والتوزيع، وثانيها البنوك وتشتمل على البنوك و شركات التمويل بكافة أنواعها، وثالثها منطقة القطاع العقاري وتشمل العقارات الإدارية والتجارية، ورابعها منطقة مقدمي الخدمات والتي تشمل منطقة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وخامسها المنطقة الخاصة بالإستثمار الأجنبي .

 

ونوه «عبد الرازق» أن «بيزنكس» يستهدف بالأساس المستثمرين وأصحاب الاعمال ورواد الأعمال وكبار التنفيذيين، كما يسهم في معرفة المزيد حول أحدث الإتجاهات والتقنيات والإستراتيجيات في قطاع البيع بالتجزئة من خلال المتحدثين ذوي الخبرة من كبار الشركات، ومعرفة الوقت الأمثل للتوسع وتحديد الإختيار الأمثل لإستثمارك التالي، بالإضافة إلى مقابلة عملائك المحتملين وجها لوجه والقيام بعمل عرض تقديمي مناسب لعملك لتعزيز أداء أعمالك والوصول به إلي السوق المحلي والدولي والعالمى .

 

وأكد رئيس مجلس إدارة «فرنشايز جيت»، أن المعرض فرصة لتقديم النظام الأمثل لأصحاب المصالح الخاصة والعملاء المحتملين لعرض قصص النجاح الخاصه بهم، وزيادة شبكة العلاقات في أكبر ساحة أعمال بمصر والوطن العربي للحصول علي صفقات تجارية رابحة.

 

 

 


بيزنكس 2019

رئيس الوزراء

اخبار الاقتصاد

توكيلات تجارية

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