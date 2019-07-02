انطلاق الاجتماع الوزراي السادس لدول "أوبك" وحلفائها

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بدأت صباح اليوم الثلاثاء في مقر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" فى العاصمة النمساوية فيينا أعمال الاجتماع الوزراي السادس لدول "أوبك" وحلفائها من خارج المنظمة بحضور 24 وزيرا ومسئولا يمثلون الدول الأعضاء فى الاتفاق المشترك بين الجانبين.

وترأس الاجتماع مانويل فرنانديز وزير النفط الفنزويلي الرئيس الدوري لمؤتمر عام "أوبك" والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ومحمد باركيندو الأمين العام للمنظمة.

وتضمن الاجتماع عرض فيلم تسجيلي عن اتفاق التعاون الذي جمع بين "أوبك" و الدول من خارجها منذ عام 2017، وأدى إلى كثير من النتائج الايجابية والاستقرار فى السوق النفطية.

وقال الوزير الفنزويلي، فى كلمته الافتتاحية، إن التعاون بين الجانبين يشهد تطورا ايجابيا واسعا وساهم فى تحقيق الكثير من الاستقرار والتوازن في السوق والتغلب على مشكلة فائض المخزونات النفطية.

وهنأ الوزير الفنزويلي الأمين العام لأوبك بمناسبة اعادة انتخابه لفترة جديدة تستمر ثلاث سنوات.

ومن جانبه، قال الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إننا تمكنا من خلال التعاون المشترك من توفير آلية جيدة لمراقبة وتقييم وضع السوق واتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للاستقرار.