سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم..غلق باب الاشتراك بمشروع التأمين الصحى لنقابة المرشدين السياحيين

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:00 ص
اليوم..غلق باب الاشتراك بمشروع التأمين الصحى لنقابة المرشدين السياحيين زكريا كمال عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مقرر اللجنة الصحية بالنقابة، إن اليوم هو آخر أيام تلقى طلبات الاشتراك بمشروع التأمين الصحى الخاص بأعضاء النقابة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بعد مد فترة الاشتراك مراعاة للإجازات الرسمية، وذلك حرصا من النقابة لإتاحة فرصة أكبر لأعضائها للاستفادة من خدماتها.
 
 
وأوضح كمال، لليوم السابع، أنه فى حالة إقامة مشروع تأمين صحى جديد، سيتم قبول الاشتراكات بداية من يناير 2020، موضحا أن عقد المشروع الحالى للتأمين الصحى مدته عام واحد فقط، ومن المقرر له أن ينتهى يوم 31 مارس المقبل.
 
 
وأشار إلى أن قيمة الاشتراك بالمشروع، للفئة العمرية من 22 إلى 30 سنة هى 785 جنيها، ومن 31 إلى 45 سنة هى 965 جنيها، ومن 46 إلى 60 سنة هى 1145 جنيها، ومن 61 سنة فيما فوق 1565 جنيها، مشيرًا إلى أن تلك القيمة تشمل سداد 50 جنيها تأمين ضد الوفاة، و75 جنيها قيمة اشتراك النقابة السنوى.
 
 
 
 

نقابة المرشدين السياحيين

الاشتراك بمشروع التامين الصحى للمرشدين السياحيين

المرشدين السياحيين

التامين الصحى للمرشدين السياحيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المرشدين السياحيين تمد باب الاشتراك فى التأمين الصحى حتى أول يوليو

السبت، 29 يونيو 2019 05:00 ص

نقابة المرشدين السياحيين تقرر إنشاء مجلس استشارى للغات النادرة

الخميس، 16 مايو 2019 08:07 م

نقابة المرشدين السياحيين تنتخب هيئة مكتبها.. وناصر الشامى أمينا عاما

الإثنين، 06 مايو 2019 10:34 ص

الأحد.. أول اجتماع لمجلس نقابة المرشدين السياحيين الجديد لتشكيل هيئة المكتب

الخميس، 02 مايو 2019 02:00 ص

نقابة المرشدين السياحيين تعلن رسميًا فوز حسن النحلة بمقعد النقيب العام

الجمعة، 26 أبريل 2019 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدو ساخرا: دكة الجزائر أقوى من بعض المنتخبات المشاركة فى الكان

جدو ساخرا: دكة الجزائر أقوى من بعض المنتخبات المشاركة فى الكان

خطة حكومية للنهوض بقطاع الآثار أمام "البرلمان" خلال العام الجديد.. افتتاح متحف العاصمة 2019.. والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة بالمتحف الكبير وتزيده بـ7 آلاف قطعة أثرية.. وطبع 22 مليون تذكرة للمناطق السياحية

خطة حكومية للنهوض بقطاع الآثار أمام "البرلمان" خلال العام الجديد.. افتتاح متحف العاصمة 2019.. والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة بالمتحف الكبير وتزيده بـ7 آلاف قطعة أثرية.. وطبع 22 مليون تذكرة للمناطق السياحية

10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير

10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير

رياض محرز لـ" تايم سبورت": نبحث عن صناعة التاريخ.. والفراعنة منافس قوى

رياض محرز لـ" تايم سبورت": نبحث عن صناعة التاريخ.. والفراعنة منافس قوى

جنش: الزمالك اطمأن عليا بـ"الواتس آب".. وأحمد ناجى لا يسأل عن إصابتى

جنش: الزمالك اطمأن عليا بـ"الواتس آب".. وأحمد ناجى لا يسأل عن إصابتى

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة