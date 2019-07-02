اليوم..غلق باب الاشتراك بمشروع التأمين الصحى لنقابة المرشدين السياحيين

كتبت آية دعبس

قال زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مقرر اللجنة الصحية بالنقابة، إن اليوم هو آخر أيام تلقى طلبات الاشتراك بمشروع التأمين الصحى الخاص بأعضاء النقابة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بعد مد فترة الاشتراك مراعاة للإجازات الرسمية، وذلك حرصا من النقابة لإتاحة فرصة أكبر لأعضائها للاستفادة من خدماتها.

وأوضح كمال، لليوم السابع، أنه فى حالة إقامة مشروع تأمين صحى جديد، سيتم قبول الاشتراكات بداية من يناير 2020، موضحا أن عقد المشروع الحالى للتأمين الصحى مدته عام واحد فقط، ومن المقرر له أن ينتهى يوم 31 مارس المقبل.

وأشار إلى أن قيمة الاشتراك بالمشروع، للفئة العمرية من 22 إلى 30 سنة هى 785 جنيها، ومن 31 إلى 45 سنة هى 965 جنيها، ومن 46 إلى 60 سنة هى 1145 جنيها، ومن 61 سنة فيما فوق 1565 جنيها، مشيرًا إلى أن تلك القيمة تشمل سداد 50 جنيها تأمين ضد الوفاة، و75 جنيها قيمة اشتراك النقابة السنوى.