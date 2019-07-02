سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. بدء أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الثانوية الأزهرية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:00 ص
اليوم.. بدء أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الثانوية الأزهرية الثانوية الازهرية-ارشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بعشر مراكز تصحيح على مستوى الجمهورية، حيث اختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمى السبت الماضى، الامتحانات بمادتى (التوحيد- الصرف)، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، بحسب تقرير غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث سادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.
 
 
وكان قد وجه الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر رسالة لطلاب الثانوية الأزهرية جاء فيها : أثبتوا أنكم على قدر التحديات والمسئوليات المطروحة على عاتقكم، وهذا واضح من التزامكم بالتعليمات، كما أن التقارير الواردة من قطاع المعاهد أثبتت حالات غش محدودة طوال فترة الامتحانات ولم تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدا أن عمليات التصحيح ستراعى مصالح الطلاب، وتابع فى رسالته: أننا معكم ونقف بجانبكم، ولن يكون هناك أى تهاون أو تقصير فى عملية التصحيح، فمصلحتكم ومستقبلكم بيد أمينة.
 
وشارك في امتحانات الشهادة الثانوية  154954 ألف طالب بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

تصحيح الثانوية

كنترول الثانوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. محتجون بهونج كونج يصدرون إعلانا بمطالبهم.. إسرائيل تسلم جثمان شهيد فلسطينى.. مرسوم عراقى يقلص نفوذ الفصائل المسلحة.. وكندا تحقق بجريمة كراهية ضد مسلمة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. محتجون بهونج كونج يصدرون إعلانا بمطالبهم.. إسرائيل تسلم جثمان شهيد فلسطينى.. مرسوم عراقى يقلص نفوذ الفصائل المسلحة.. وكندا تحقق بجريمة كراهية ضد مسلمة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة