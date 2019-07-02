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اليوم.. العالم يشهد كسوفا كليا للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:30 ص
اليوم.. العالم يشهد كسوفا كليا للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة كسوف الشمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يشهد العالم اليوم الثلاثاء، كسوفاً كلياً للشمس تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440هـ ، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440هـ.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه يمكن رؤيته فى (معظم أمريكا الجنوبية– شرق أوقيانوسيا – المحيط الباسفيكي)، ويرى كلياً في شيلي والأرجنتين، ولن يرى هذا الكسوف فى مصر وكذلك لن يرى فى المنطقة العربية فى أى مرحلة من مراحله لحدوثه ليلاً.

وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وست وخمسين دقيقة تقريباً،  وتكون بداية الكسوف فى حالته الجزئية عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو الجارى، ويبدأ الكسوف ككسوف كلى عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريباً من مساء ذلك اليوم.

ويغطى الكسوف الكلى مساحة عرضها 200,6 كم، وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و 32,8 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلى التى ستكون في الساعة التاسعة والدقيقة 22 مساءً ، يغطى قرص القمر حوالى 105% من كامل قرص الشمس.

وينتهى الكسوف الكلى عند الساعة العاشرة والدقيقة 44 تقريباً، وينتهى الكسوف بجميع مراحله عند الساعة الحادية عشر والدقيقة 51 تقريباً من مساء ذلك اليوم بتوقيت القاهرة المحلى.


الكسوف الكلى

كسوف الشمس الكلى

البحوث الفلكيه

الفلك

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