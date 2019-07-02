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اليابان تدعو إيران إلى تخفيض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:11 م
اليابان تدعو إيران إلى تخفيض مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب وزير الخارجية الياباني تارو كونو
أ ش أ

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دعا وزير الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم،الثلاثاء، إيران إلى عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

 

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن دعوة كونو جاءت ردًا على إعلان إيران زيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

 

ونقلت الإذاعة عن كونو قوله: " من المؤسف للغاية أن حجم مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران قد تجاوز الحد المسموح به بموجب اتفاق مع القوى الكبرى"، مضيفًا : " لا أعلم إذا كان ذلك الانتهاك مؤقتًا أم لا".

 

وقال إن اليابان ستواصل حث إيران على عدم زيادة مخزونها والامتناع عن زيادة تركيز اليورانيوم بشكل أكبر.

 


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