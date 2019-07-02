سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بدفن جثتي سيدتين لقيا مصرعهما بحادث تصادم فى مصر الجديدة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:11 م
النيابة تأمر بدفن جثتي سيدتين لقيا مصرعهما بحادث تصادم فى مصر الجديدة حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة مصر الجديدة، بدفن جثث سيدتين، وكلفت بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من المرور لمعاينة السيارات، لمعرفة أسباب الحادث، كما انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث، وذلك لإجراء المعاينة موقع حادث مصرع سيدتان فى حادث تصادم أعلى أمتداد شارع الثورة فى منطقة مصر الجديدة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى شارع الثورة بوقوع حادث مرورى، أسفر عن مصرع 2 وإصابة 3 آخرين، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من أمام طريق السويس الصحراوى.

أوضح مصدر أمنى أن الأوناش التابعة للإدارة العامة للمرور انتقلت لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف للمستشفى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.

 

 

 


تصريح بالدفن

نقل الحثث

مصرع سيدتان

مصر الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة