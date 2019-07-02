النيابة تأمر بدفن جثتي سيدتين لقيا مصرعهما بحادث تصادم فى مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مصر الجديدة، بدفن جثث سيدتين، وكلفت بسرعة اجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من المرور لمعاينة السيارات، لمعرفة أسباب الحادث، كما انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث، وذلك لإجراء المعاينة موقع حادث مصرع سيدتان فى حادث تصادم أعلى أمتداد شارع الثورة فى منطقة مصر الجديدة.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى شارع الثورة بوقوع حادث مرورى، أسفر عن مصرع 2 وإصابة 3 آخرين، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من أمام طريق السويس الصحراوى.

أوضح مصدر أمنى أن الأوناش التابعة للإدارة العامة للمرور انتقلت لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف للمستشفى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية.