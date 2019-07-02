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النيابة بـ"التخابر مع حماس" تقدم شهادة وفاة محمد مرسى العياط

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:36 م
النيابة بـ"التخابر مع حماس" تقدم شهادة وفاة محمد مرسى العياط المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

ومع بداية الجلسة قدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة من الاحوال المدنية مثبت بها بيانات المتوفى محمد مرسى عيسى العياط، وتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019، والعمر عند الوفاة 67 عاما.

تعقد الجلسة بعضوية  المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.

 

 


التخابر مع حماس

محاكمة مرسى بالتخابر

نظر محاكمة الاخوان بالتحابر مع حماس

جنايات القاهرة

المستشار محمد شرين

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