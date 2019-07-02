النقض: تأجيل طعون المتهمين فى "أحداث قسم حدائق القبة" لـ7 أكتوبر

كتبت هدى أبو بكر

أجلت محكمة النقض، نظر طعن 11 ضابطا وأمين شرطة على حكم حبسهم عاما مع إيقاف التنفيذ فى قضية أحداث قسم شرطة حدائق القبة، لجلسة 7 أكتوبر المقبل لضم المفردات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس المحكوم عليهم فى القضية لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، فى قضية اتهامهم بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة، وقت أحداث ثورة يناير.

ويطالب الطاعنين فى القضية، محكمة النقض بقبول طعنهم، وإلغاء حكم إدانتهم وفقا لما قدمه دفاعهم للمحكمة ، تضمنت أوجه الطعن على حكم محكمة الجنايات في القضية.

ووجهت النيابة العام للمتهمين، تهم قتل بعض المتظاهرين خلال ثورة يناير باستخدام الأسلحة، بالمخالفة للقواعد والتعليمات.