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الموافقة على الإفراج عن سفينتين تورطتا فى أنشطة غير قانونية مع كوريا الشمالية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:54 م
الموافقة على الإفراج عن سفينتين تورطتا فى أنشطة غير قانونية مع كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية
سول (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، موافقة لجنة العقوبات فى الأمم المتحدة المتخصصة فى شئون كوريا الشمالية على الإفراج عن سفينتين تم احتجازهما لتحويل منتجات نفطية إلى سفن كورية شمالية على نحو غير قانونى.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن قرار موافقة الأمم المتحدة يسمح لسول بالإفراج عن سفينة "لايتهاوس وينمور" التى ترفع علم هونج كونج وسفينة "بى-بايونير" الكورية الجنوبية.

يذكر أنه تم احتجاز سفينة (لايتهاوس وينمور) فى ميناء (يوسو) فى جنوب كوريا الجنوبية منذ 24 نوفمبر لعام 2017، بينما تم نقل سفينة (بي-بايونير) الكورية الجنوبية إلى ميناء بوسان شمال البلاد فى 4 سبتمبر العام الماضى.

وتم اتخاذ هدا القرار شريطة عدم تورط "لايتهاوس وينمور" فى عمليات تحويل من سفينة إلى سفينة مستقبلا.

وكان مجلس الأمن الدولى قد تبنى مزيدا من القرارات بفرض عقوبات على كوريا الشمالية أواخر عام 2017 عقب إطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا عابرا للقارات فى نوفمبر من العام ذاته.

ويسمح القرار رقم 2397 التابع للأمم المتحدة لأى دولة بتفتيش سفينة واحتجازها عند الاشتباه فى تورط السفينة فى أنشطة غير قانونية مع كوريا الشمالية، فضلا عن فرض حظر شامل على مبيعات الفحم والحديد الخام وموارد معدنية أخرى الكورية الشمالية فى الخارج.

 

 


الامم المتحده

كوريا الشماليه

سفن كوريه شماليه

منتجات نفطيه

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