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الملياردير الأمريكى وارين بافيت يتبرع بـ3.6 مليار دولار لمنظمات خيرية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:00 ص
الملياردير الأمريكى وارين بافيت يتبرع بـ3.6 مليار دولار لمنظمات خيرية وارين بافيت الملياردير الأمريكى
(رويترز)

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تبرع الملياردير الأمريكى وارين بافيت بنحو 3.6 مليار دولار، من أسهم مجموعته بيركشاير هاثاواى لخمس منظمات خيرية منها مؤسسة بيل ومليندا جيتس وذلك فى أكبر إسهام فى خطة بافيت للتنازل عن ثروته.

 

وقالت بيركشاير هاثاواى إن التبرع السنوى الرابع عشر لبافيت يشمل نحو 16.81 مليون سهم، ويزيد التبرع الأخير المبلغ الإجمالى الذى قدمه بافيت للمنظمات الخيرية إلى أكثر من 34.5 مليار دولار منذ عام 2006 حين تعهد الرجل البالغ من العمر 88 عاما بالتبرع بأسهمه فى بيركشاير هاثاواي.

 

وتذهب التبرعات لمؤسسات جيتس، وسوزان تومسون بافيت التى تحمل اسم زوجته الراحلة، ومنظمات أخرى يديرها أبناؤه هوارد وبيتر وسوزان هى هوارد جى بافيت، وشريوود، ونوفو، وكان آخر أكبر تبرع سنوى لبافيت فى العام الماضى وبلغ 3.4 مليار دولار.

 

ومنذ الستينيات حول بافيت شركته بيركشاير إلى مجموعة كبيرة وصلت قيمتها إلى نحو 522 مليار دولار تملك شركات منها "بي.إن.إس.إف" للسكك الحديدية و "جايكو" لتأمين السيارات وأسهما فى شركات أخرى منها أبل وويلز فارجو آند كو.

 

 


الملياردير الأمريكى

وارين بافيت

التبرع بـ36 مليار دولار

منظمات خيرية

مؤسسة بيل ومليندا جيتس

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