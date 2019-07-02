المرشد الإيرانى يقيل قائد قوات الباسيج ونائب رئيس أركان القوات المسلحة

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أقال المرشد الإيراني علي خامنئي، قائد قوات (الباسيج)، التابعة للحرس الثوري، غلام حسين غيب برور، ونائب قائد أركان القوات المسلحة عطاء الله صالحي.

وذكرت وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية أن خامنئي أمر بتعيين العميد محمد رضا آشتياني بمنصب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، كما أصدر أمرا آخر بتعيين العميد غلام رضا سليماني بمنصب رئيس مؤسسة قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري "الباسيج".

تأتي هذه التغييرات في ظل تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا، على خلفية اتهام واشنطن لطهران بالمسؤولية عن استهداف ناقلات نفط في منطقة الخليج العربي وتهديد طهران بالخروج من الاتفاق النووي وتصاعد نذر المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.