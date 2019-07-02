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على هامش أسبوع القاهرة للمياه..

المجلس العالمى للمياه يعقد اجتماع مجلس محافظيه الـ 70 أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:49 م
المجلس العالمى للمياه يعقد اجتماع مجلس محافظيه الـ 70 أكتوبر المقبل مياه الشرب النظيفة قضية تشغل اهتمام العالم
كتبت أسماء نصار

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قرر المجلس العالمى للمياه، عقد اجتماع مجلس المحافظين الـ 70، على هامش أسبوع القاهرة للمياه الذى سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 20-24 أكتوبر بالقاهرة، تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه".

وعقد المجلس العالمى للمياه الاجتماع الـ 69 لمجلس محافظيه فى العاصمة السنغالية داكار يوم 18 يونيو الماضى، حيث تم مناقشة خطة عمل المجلس للثلاث سنوات القادمة 2019-2021 بالإضافه إلى الإعدادات الخاصة بالمنتدى العالمى التاسع للمياه.

الجدير بالذكر أن لمجلس العالمى للمياه هو مؤسسة أبحاث دولية تأسست فى عام 1996، ويقع مقرها فى مرسيليا بفرنسا، ولديها 341 عضوًا، و تضم منظمات من الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والحكومات والوزارات والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والحكومات المحلية وجماعات المجتمع المدنى.

وينظم المجلس العالمى للمياه كل عام ثلاث سنوات المنتدى العالمى للمياه بالتعاون الوثيق مع سلطات الدولة المضيفة، و المنتدى هو أكبر حدث دولى فى مجال المياه، و انعقد المنتدى العالمى السادس للمياه فى مرسيليا بفرنسا عام 2012 والمنتدى السابع فى دايجو جيونجبوك بكوريا أبريل 2015،  و المنتدى الثامن فى برازيليا، البرازيل، مارس 2018 تحت شعار "تقاسم المياه".

 


المنتدى العالمى للمياه

المجلس العالمى للمياه

اسبوع القاهرة للمياه

مصر

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