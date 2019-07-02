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المتهم بسرقة شقة بالسلام: ولعت فيها عشان أبعد الشبهة عنى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:20 م
المتهم بسرقة شقة بالسلام: ولعت فيها عشان أبعد الشبهة عنى حريق شقة-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أمرت نيابة دار السلام،  بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شقة وإشعال النار بها. 
 
اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية، وارتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه خطط لسرقة مسكنه، وقام بمغافلته واصطناع نسخة من مفاتيح الشقة سكنه ( محل البلاغ) وبتاريخ الواقعة استغل عدم تواجد المجنى عليه، وتمكن من دخول الشقة والاستيلاء على 1250 جنيها من داخل دولاب غرفة النوم، وأضرم النيران بها فى محاولة لإخفاء معالم جريمته وإبعاد الشبهة عنه.
 
تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا بنشوب حريق بشقة كائنة بعقار بعزبة خير الله دائرة القسم، على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الثانى بعقار ملك بائع 33 سنة، نتج عنه احتراق محتويات إحدى الغرف (دون إصابات)، وتبين سلامة منافذ الشقة، وتم السيطرة على الحريق، وباستدعاء مالك الشقة وسؤاله لم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده من خلال جمع المعلومات، عن التوصل لمشاهدة سائق توك توك 28 سنة مقيم بدائرة القسم فى المنطقة محل الواقعة فى وقت معاصر لاكتشافها، وأنه وراء ارتكابها.
 
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، بمواجهته، أقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المتهم، واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 

دار السلام

نيابة دار السلام

قسم دار السلام

سرقة شقة فى دار السلام

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