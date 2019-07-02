سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المتهم بسرقة سيدة: "شفت دهب وأنا بعمل النقاشة فى شقتها فقررت أسرقه"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:43 م
المتهم بسرقة سيدة: "شفت دهب وأنا بعمل النقاشة فى شقتها فقررت أسرقه" ذهب - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى نقاش متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة أفريقية بمنطقة الزيتون، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث

 

وقال المتهم إن اتفق على تشطيب أعمال النقاشة فى شقة سيدة بمنطقة الزيتون، وأثناء تردده على الشقة لتشطيب الدهانات، شاهد مشغولات ذهبية مع مالكة الشقة فاختمرت فى عقله سرقتها

 

وأضاف المتهم أنه استغل انشغال مالكة الشقة، وتسلل لأحد الغرف، واستولى على المشغولات الذهبية، ثم توجة إلى الصياغة لبيعها بثمن بخس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على نقاش بحوزته مشغولات ذهبية مسروقة من شقة سكنية بالزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

 

ونجحت مباحث قسم الزيتون، من ضبط نقاش وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة، 4 دلايات) اثناء قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس بمنطقة الصاغة، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بإسلوب "المغافلة" حال قيامه بأعمال نقاشة بمسكنها.

 

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، وتحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


الزيتون

قسم الزيتون

نيابة الزيتون

الصاغة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة