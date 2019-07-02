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الكهرباء: 30500 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:36 م
الكهرباء: 30500 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم محطات كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل وصلت له شبكة الكهرباء اليوم الثلاثاء، هو 30 ألف و500 ميجاوات.
 
وأوضح حمزة، فى بيان له مساء اليوم، أنه حجم المتاح على الشبكة 46 ألف و650 ميجا وات، واحتياطى 16070 ميجاوات.
 
وكانت قد توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يصل أقصى حمل لشبكة الكهرباء اليوم 31 ألف ميجاوات، فى مقابل 30 ألفا و700 ميجاوات أقصى حمل للشبكة أمس الاثنين.
 
يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت فى وقت سابق عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".
 
فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.
 
 

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