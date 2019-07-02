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الكهرباء: مشروع بنبان للطاقة الشمسية يتكلف 2 مليار دولار

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:54 م
الكهرباء: مشروع بنبان للطاقة الشمسية يتكلف 2 مليار دولار طاقة شمسية _ أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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قالت وزارة الكهرباء، إن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية والذى يتم إنشاؤه بمحافظة أسوان تشارك فيه 32 شركة بإجمالى إنتاج 1465 ميجا وات.

وأضافت الوزارة خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية، أن المشروع يتكلف نحو 2 مليار دولار وهو مشروع غير شكل المنطقة ويوفر طاقة لآلاف المواطنين فى الصعيد، موضحة أن المشروع يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".

وقالت إن هناك اهتماما كبيرا بأفريقيا وهى تمتلك فرصا واعدة للطاقة فى الكونغو وفى النيجر وغيرها من البلاد.

وقالت الوزارة إن هناك خطة للربط الكهربائي مع أوروبا من خلال قبرص ومع السودان ومع فلسطين وليبيا.

وحول مشروع الضبعة قالت الوزارة إن المشروع يعمل وفق الجدول المقرر له بالتنسيق مع الجانب الروسي.


وزارة الكهرباء

الطاقة

غرفة التجارة الامريكية

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