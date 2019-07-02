القبض على عاطل أثناء محاولته سرقة طالب وطالبة بالإكراه فى منطقة الزيتون

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل أثناء سرقته طالب وطالبة بالإكراه فى منطقة الزيتون، تحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا بوجود شخص بحوزته سلاح نارى بشارع محطة القبة بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث القسم، وتمكنت من ضبط عاطل وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم.
بالفحص تبين قيام المتهم بمحاولة سرقة طالب وطالبة حال استقلالهما سيارة ملاكى "قيادة الأول وملك والده" بدائرة قسم شرطة النزهة، وفوجئا بدخول المتهم للسيارة من الباب الخلفى، وتهديدهما باستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزته، وطلب منهما دفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهما، فطلب الأول منه التوجه صحبته لمحل إقامته بدائرة القسم لإحضار المبلغ المالى، وعقب وصولهما إستغاثا بالأهالى، حيث تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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