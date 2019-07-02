القبض على عاطل أثناء محاولته سرقة طالب وطالبة بالإكراه فى منطقة الزيتون

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل أثناء سرقته طالب وطالبة بالإكراه فى منطقة الزيتون، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا بوجود شخص بحوزته سلاح نارى بشارع محطة القبة بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث القسم، وتمكنت من ضبط عاطل وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم.