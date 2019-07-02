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الغرفة التجارية بالجيزة: أسعار السلع المستوردة ستنخفض بهبوط الدولار فى سبتمبر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:00 ص
الغرفة التجارية بالجيزة: أسعار السلع المستوردة ستنخفض بهبوط الدولار فى سبتمبر عادل ناصر
كتب أحمد حمادة

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أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه ستأثر إيجابيا فى أسعار بعض السلع المستوردة من الخارج، حيث إن فرق العملة سيحقق نسبة بسيطة فى الأسعار قد تصل من 3 – 5 %، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تظهر الأسعار الجديدة للمواطن فى شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأسعار فى الأسواق لا تتأثر بشكل فورى، كما يظن البعض، حيث إن المتحكم فى الأسعار هي الدورة الاستيرادية للتجار والتى تمثل 3 أشهر، حيث إن التاجر يسدد ثمن السلعة خلال 3 أشهر، ثم يبدأ فى استيراد الجديد من السلع بالأسعار الجديدة وهو ما يظهر فى الأسواق.

 


اسعار الدولار

اسعار السلع

اخبار اقتصاد

غرفة التجارة

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