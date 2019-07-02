سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرفة الأمريكية: ما حدث فى قطاع الكهرباء قصة نجاح كبيرة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:51 م
الغرفة الأمريكية: ما حدث فى قطاع الكهرباء قصة نجاح كبيرة شريف كامل رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور شريف كامل، رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، إن ما شهدته مصر من تطور كبير فى قطاع الكهرباء يعتبر قصة نجاح كبيرة.

وأضاف إن خطة وزارة الكهرباء التى بدأت عام 2015 من المتوقع أن تنتهى عام 2022 مع ازالة كافة الدعم عنها.

وجاء ذلك خلال ندوة الغرفة بحضور وزارة الكهرباء وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ولفيف من شركات الطاقة .

وأشار  شريف كامل أن هذا النجاح ساهم فى توفير الطاقة للمصانع وللشركات، وبالتالي التوسع فى مختلف القطاعات الإنتاجية والمساهمة فى التحول بشكل كبير من مجرد مستهلك إلى منتج للكهرباء .


الغرفة الامريكية

غرفة التجارة الامريكية

قطاع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة