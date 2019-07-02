الغرفة الأمريكية: ما حدث فى قطاع الكهرباء قصة نجاح كبيرة

كتب عبد الحليم سالم

قال الدكتور شريف كامل، رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، إن ما شهدته مصر من تطور كبير فى قطاع الكهرباء يعتبر قصة نجاح كبيرة.

وأضاف إن خطة وزارة الكهرباء التى بدأت عام 2015 من المتوقع أن تنتهى عام 2022 مع ازالة كافة الدعم عنها.

وجاء ذلك خلال ندوة الغرفة بحضور وزارة الكهرباء وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ولفيف من شركات الطاقة .

وأشار شريف كامل أن هذا النجاح ساهم فى توفير الطاقة للمصانع وللشركات، وبالتالي التوسع فى مختلف القطاعات الإنتاجية والمساهمة فى التحول بشكل كبير من مجرد مستهلك إلى منتج للكهرباء .