العثور على جثة غريق بنهر النيل خلف محطة الكهرباء بمركز الفتح فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

عثر أهالى قرية بنى زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، على جثة غريق بنهر النيل خلف محطة الكهرباء، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبنوب المركزى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح، يفيد عثور أهالى قرية جزيرة بنى زيد الأكراد على جثة غريق بنهر النيل، وبالإنتقال والإسعاف والحماية المدنية، تم انتشال الجثة، وتين أنها لشخص يدعى "محمد.ع.أ " 19 سنة، وتم نقل الجثة لمستشفى أبنوب المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، وإستكمال الإجراءات القانونية.