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العثور على جثة شاب داخل شقة مؤجرة بالمنصورة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:20 م
العثور على جثة شاب داخل شقة مؤجرة بالمنصورة جثة - أرشيفية
الدقهلية ــ شريف الديب

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عثر أهالي كفر البدماص بمدينة المنصورة على جثة شاب داخل شقة مؤجرة.
 
تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثمان شاب متوفي داخل شقته بناحية كفر البدماص.
 
وعلى الفور انتقل رئيس مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي "صقر م ال" 21 سنة، من قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، ومقيم بالشقة بكفر البدماص بشارع قاعود، ويعمل فى أحد المحلات بشارع أحمد ماهر، وبعد تغيبه لمدة يومين من المحل، ذهب زملاؤه للسؤال عنه، فوجدوه على السرير جثة هامدة، وبجواره مشترك كهرباء، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة المستشفي، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


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