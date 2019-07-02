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الصين تعدم جاسوسا عمل لصالح الولايات المتحدة أبلغتها عنه طهران

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:50 ص
الصين تعدم جاسوسا عمل لصالح الولايات المتحدة أبلغتها عنه طهران الرئيس الصينى
وكالات

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قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، إن الصين أعدمت جاسوسا كان يعمل لصالح الولايات المتحدة إثر معلومات من طهران لبكين كشفت عن شبكة تجسس عالمية ، بحسب ما نشرته وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وأضاف المتحدث في تصريح اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على عدد من الجواسيس، كانوا يعملون في مراكز عسكرية حساسة.
 
وأوضح أن الخلية التي تم الكشف عنها كانت تعمل لصالح الولايات المتحدة، واخترقت مراكز عسكرية حساسة في وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية نهاية العام الماضي.
 
وقال إن اثنين من الجواسيس حكم عليهما بالسجن لمدة طويلة، فيما تجري دراسة طلب إعدام عدد من الجواسيس الآخرين.

الصين

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وزارة الدفاع

السجن

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