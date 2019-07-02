سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصين تتعهد بأن تصبح أكثر انفتاحا وشفافية وقابلة للتنبؤ بالنسبة للاستثمار الأجنبى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:24 م
الصين تتعهد بأن تصبح أكثر انفتاحا وشفافية وقابلة للتنبؤ بالنسبة للاستثمار الأجنبى الرئيس الصينى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" اليوم /الثلاثاء/ إن بلاده ستصبح أكثر انفتاحا وشفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للاستثمار الأجنبى، مع مواصلة تحسين بيئتها للأعمال.

وأضاف تشيانغ –في كلمة خلال مراسم افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الصيفي في مدينة داليان شمال شرقي الصين اليوم- أن "الصين ستدفع بلا كلل الانفتاح على كافة الجبهات".

وتابع أن الصين ستدعم الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية المتطورة مثل المعلومات الإلكترونية وإنتاج المعدات والأدوية والمواد الجديدة علاوة على الاستثمار الأجنبي في المناطق الوسطى والغربية للبلاد، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الكشف عن سياسات تفضيلية فيما يتعلق باستيراد المعدات وضريبة الدخل للشركات والمعروض من الأراضي.

وتستضيف الصين الدورة الـ 13 من منتدى دافوس الصيفي يومي 1 و2 يوليو الجاري، بحضور أكثر من 1900 سياسي ورجل أعمال وباحث وممثل إعلامي من أكثر من 100 دولة.

ويشار إلى أن منتدى دافوس الصيفي، الذي أنشأه المنتدى الاقتصادى العالمى عام 2007، يعقد بشكل سنوى في الصين، بالتناوب بين المدينتين الساحليتين تيانجين وداليان.


الصين

الاستثمار

الاستثمار الاجنبى

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبير اقتصادى: الشريحة الأخيرة ببرنامج الإصلاح تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:47 ص

الاستثمار أكثر المستفيدين من ثورة 30 يونيو..ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 250%..زيادة عدد الشركات بنسبة 29.1% ..ارتفاع رؤوس الأموال للشركات بنسبة 64.4% ووصلت 49 مليار جنيه

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:30 م

رئيس هيئة الاستثمار: مصر ثانى دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:00 م

الأمم المتحدة: مصر تتصدر دول أفريقيا فى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر

الأحد، 30 يونيو 2019 04:24 م

الصين تخفف قيود الاستثمار الأجنبى وسط تراجع لتوترات التجارة

الأحد، 30 يونيو 2019 02:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة