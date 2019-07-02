الصين تتعهد بأن تصبح أكثر انفتاحا وشفافية وقابلة للتنبؤ بالنسبة للاستثمار الأجنبى

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قال رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" اليوم /الثلاثاء/ إن بلاده ستصبح أكثر انفتاحا وشفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للاستثمار الأجنبى، مع مواصلة تحسين بيئتها للأعمال.

وأضاف تشيانغ –في كلمة خلال مراسم افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى دافوس الصيفي في مدينة داليان شمال شرقي الصين اليوم- أن "الصين ستدفع بلا كلل الانفتاح على كافة الجبهات".

وتابع أن الصين ستدعم الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية المتطورة مثل المعلومات الإلكترونية وإنتاج المعدات والأدوية والمواد الجديدة علاوة على الاستثمار الأجنبي في المناطق الوسطى والغربية للبلاد، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الكشف عن سياسات تفضيلية فيما يتعلق باستيراد المعدات وضريبة الدخل للشركات والمعروض من الأراضي.

وتستضيف الصين الدورة الـ 13 من منتدى دافوس الصيفي يومي 1 و2 يوليو الجاري، بحضور أكثر من 1900 سياسي ورجل أعمال وباحث وممثل إعلامي من أكثر من 100 دولة.

ويشار إلى أن منتدى دافوس الصيفي، الذي أنشأه المنتدى الاقتصادى العالمى عام 2007، يعقد بشكل سنوى في الصين، بالتناوب بين المدينتين الساحليتين تيانجين وداليان.