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الصحة العالمية تعلن خلو الجزائر تماما من الملاريا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:51 م
الصحة العالمية تعلن خلو الجزائر تماما من الملاريا منظمة الصحة العالمية
أ ش أ

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 أعلنت منظمة الصحة العالمية، رسميا، خلو الجزائر تماما من الملاريا حيث لم تسجل بها حالة إصابة واحدة بالمرض منذ ثلاثة أعوام.
 
وأكدت المنظمة - في بيان لها بهذا الخصوص - أن الجزائر هي ثالث دولة أفريقية تتخلص تماما من الملاريا بعد كل من جزر الموريشيوس (1973) والمغرب (2010) .. مشيرة إلى أن الملاريا من بين أكثر الأمراض فتكا في العالم إذ أودت بحياة 400 ألف شخص من بين 219 مليون حالة إصابة سجلت حول العالم خلال عام 2017.
 
بدورها، قالت الدكتورة ماتشيديسو موييتى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدى أفريقيا - في بيان لها بهذا الخصوص - "إن السلطات في الجزائر أثبتت بالدليل القاطع لباقي دول القارة الأفريقية أن الانتصار على الملاريا أمر ممكن عن طريق اتخاذ تدابير جريئة واستثمار حكيم والارتكاز على معطيات علمية صلبة .. داعية باقي الدول الأفريقية لاستخلاص الدروس المستفادة من هذه التجربة المهمة".
 
يذكر أن أفريقيا سجلت 92% من حالات الإصابة بالملاريا عام 2017 على مستوى العالم و93% من حالات الوفاة الناجمة عنها.

منظمة الصحة العالمية

الجزائر

الملاريا

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