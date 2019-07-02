السيطرة على حريق فى منزل بلدى بالمنطقة الصناعية بالفرافرة دون إصابات

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أخمدت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، حريق شب فى منزل ريفى بالمنطقة الصناعية بمدينة الفرافرة.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من العميد ضياء الدين صبحى، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد السيطرة على حريق بمنزل بمركز الفرافرة دون خسائر بشرية.

تبين نشوب حريق بمنزل بلدي مبنى من الطوب اللبن ومسقوف بالجريد والأخشاب علي مساحة 100 متر إثر ماس كهربي بالمنزل في المنطقة الصناعية بمدينة الفرافرة، وجرى إخماد الحريق دون خسائر بشرية أو مادية وتحرر للحريق المحضر رقم 619 إدارى مركز الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.