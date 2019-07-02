السيطرة على حريق بلوحة كهرباء برج سكنى بمدينة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بلوحة كهرباء ببرج سكنى بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق ببرج عصفور السكنى بناحية شارع سامية الجمل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب حريق بلوحة الكهرباء الخاصة بالبرج، وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى أعلى البرج، وتبين احتراق لوحات العدادات الخاصة بالبرج، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة.