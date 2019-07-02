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السلطات التركية تأمر باعتقال 122 عسكريا للاشتباه بصلتهم بجولن (تحديث)

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:39 ص
السلطات التركية تأمر باعتقال 122 عسكريا للاشتباه بصلتهم بجولن (تحديث) الشرطة التركية ـ صورة أرشيفية
أنقرة (أ ش أ) - رويترز

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أمرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، باعتقال 122 عسكريا بدعوى صلتهم برجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية "فتح الله جولن" الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة تحركات الجيش عام 2016.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن هذه الوسائل قولها إن الشرطة شنت عملية بحث عن 42 عسكريا فى مدينة (إزمير) الواقعة غربى تركيا و17 إقليما آخر، فى حين شنت عملية بحث عن الـ 40 الآخرين فى مدينة (قونية)، الواقعة وسط البلاد و25 إقليما آخر.وتتعقب الشرطة 40 مشتبها به آخر من بينهم ضباط برتب عالية بالمدينة وأقاليم أخرى.

 

يشار إلى أن أكثر من 77 ألف شخص فى انتظار المحاكمة، فى حين تم عزل أو تسريح 150 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين كجزء من عمليات نفذتها الحكومة.

 


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تركيا

السلطات التركيه

فتح الله جولن

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