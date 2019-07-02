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السلطات الألمانية تعلن نشر آلاف المتخصصين لمواجهة حرائق الغابات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:57 م
السلطات الألمانية تعلن نشر آلاف المتخصصين لمواجهة حرائق الغابات حرائق غابات ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)

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أعلن مسؤولون ألمان أن الآلاف من الجنود وأفراد الدفاع المدنى ورجال الإطفاء يعملون لإطفاء حريق غابات ضخم بمنطقة مستخدمة للتدريبات العسكرية بشمال البلاد عقب أسابيع من الطقس الجاف الحار.

ونقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحريق مشتعل بمنطقة لوبثين بولاية مكلنبورج فوربومرن غربى العاصمة برلين، وأن الحريق هو الأكبر فى تاريخ الولاية.

وأوضح مسئول محلى أن حوالى 600 هكتار من أراضى الغابات تأثرت بالحرائق فيما يعتقد أن مخاطر حرائق الغابات تصل لدرجتها القصوى بمناطق شمال شرق البلاد.

يشار إلى أن ألمانيا شهدت هطولا خفيفا للأمطار - مؤخرا - فى الوقت الذى تواجه فيه أوروبا موجة حارة بشكل واسع.

 


المانيا

السلطات الالمانيه

حرائق الغابات

حرائق الغابات فى المانيا

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