السكة الحديد تدرس إجراء ازدواج لخط قليوب ـ منوف ـ طنطا

كتب رضا حبيشى

أكدت وزارة النقل أنها تستعد للبدء فى دراسات الجدوى المالية والاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع ازدواج خط سكة حديد قليوب ـ منوف ـ طنطا، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بمخطط تطوير إشارات خطى الأقصر ـ أسوان والجيزة ـ بنى سويف حتى يكتمل تطوير وكهربة إشارات المسافة من القاهرة إلى أسوان ليكون الخط الرئيسى ( الإسكندرية ـ القاهرة ـ أسوان ) قد تم تحديث نظم إشاراته كاملا مع انتهاء اعمال تطوير وكهربة الاشارات به.

وناقش المسئولون مضاعفة معدلات تنفيذ أعمال تجديدات وصيانة الخطوط الطوالى وأحواش المحطات واحتياجات الهيئة الفعلية من الماكينات المطلوبة لمضاعفة معدلات التنفيذ بعدد 12 ماكينة، بالإضافة إلى بيان الجدول الزمنى الخاص بتوريد عدد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتى من المخطط توريدها فى ديسمبر 2020 وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو 2020

كما نقاش المسئولون المستجدات الخاصة بتوريد عدد100 جرار جديد من شركة GE الأمريكية وإعادة وإعادة تأهيل 81 جرار GE من الاسطول الحالي وكذلك توريد 50 جرار جديد من شركة PRL وتحديث 50 جرار هنشل وعمرة 41 والاتفاق مع بومبارديه على تقديم الاخيرة خلال الشهر القادم لعرض خاص بتوريد وتصنيع 100جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرار قديم ضمن الاسطول الحالي للسكة الحديد .

وفيما يتعلق بمستجدات توريد الـ 1300 عربة ركاب جديدة أوضحت هيئة السكك الحديدية أنه تم الاتفاق مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية على الانتهاء من عدد 2 عربة نموذج خلال سبتمبر المقبل وسيتم إرسال الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد اول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة .