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السعودية: استئناف الرحلات بمطار أبها بعد هجوم إرهابى حوثى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:11 ص
السعودية: استئناف الرحلات بمطار أبها بعد هجوم إرهابى حوثى مطار أبها ـ صورة أرشيفية
الرياض(أ ش أ)

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استؤنفت حركة الملاحة الجوية فى مطار أبها الدولى السعودى بعد الهجوم الحوثى الإرهابى الذى تعرض له المطار فجر اليوم الثلاثاء وأسفر عن إصابة 9 مدنيين،وهم 8 سعوديين وشخص يحمل الجنسية الهندية مستقرة مبدئياً.

وذكرقناة "العربية" اليوم أن الرحلات تسير بشكل اعتيادى، وأن المطار يعمل بكامل طاقته التشغيلية كالمعتاد

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكي، أكد أنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابى من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة فى ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابى باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة) مما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب بطريقة ممنهجة.

وأكد المتحدث الرسمى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردعها، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابى بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وكان هجوم إرهابى آخر قد وقع بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مواقف سيارات مطار أبها فى السعودية، فى الـ 23 يونيو الماضى نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة.

 


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